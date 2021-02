Allemagne – «C’est le premier jugement d’un bourreau syrien!» Le régime Assad ne sera plus jamais à l’abri de poursuites. Un tribunal de Coblence a fait usage de la «compétence universelle» pour juger Eyad al-Gharib, complice de crimes contre l’humanité. Andrés Allemand Smaller

Dissimulant son visage derrière une feuille de papier, l’ancien agent syrien Eyad al-Gharib a été condamné à plus de 4 ans de prison pour complicité de crimes contre l’humanité. Un tout premier jugement contre le régime Assad rendu possible par la «compétence universelle». AFP

Ils ne seront plus jamais tranquilles, nulle part. Bachar el-Assad et ses bourreaux ne pourront plus venir se faire soigner à Genève ou faire du shopping à Bruxelles sans être inquiétés. Où qu’ils soient sur la planète, la justice pourra les poursuivre au nom de la «compétence universelle». Tel est le message du Tribunal de Coblence qui a condamné ce mercredi, pour la première fois dans le monde, un ancien membre des services du renseignement syrien.

«La justice a employé le terme de crime contre l’humanité. C’est ça qui est important. Ce jugement fera jurisprudence dans d’autres pays!» Patrick Kroker, avocat de la partie civile