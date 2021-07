Reprise de la Super League de foot – C’est le championnat le plus relevé de l’histoire Les dix clubs qui batailleront dès samedi pour le titre ont tous déjà été champions. Il n’y a pas de «petit». Cela promet de sacrés chocs. Daniel Visentini

Young Boys, euphorique depuis quatre ans, peut viser un cinquième titre consécutif. Mais la concurrence semble prête à lui rendre la tâche compliquée. KEYSTONE

Dix clubs historiques du football suisse pour un constat: cette saison constituera sans doute le championnat de Super League le plus relevé ayant jamais existé. Il y a là toutes les régions de Suisse représentées ou presque, toutes les grandes villes ou presque aussi, tous les clubs engagés ont déjà été champions de Suisse et, surtout, il n’y a pas, avant le coup d’envoi programmé samedi, de victime expiatoire désignée à lutter contre la relégation.

Du jamais-vu depuis que l’élite du foot suisse se concentre à dix équipes, soit depuis la saison 2003-2004. Ces derniers temps, il y avait toujours un Vaduz ou/et un Thoune le plus souvent, et avant des Aarau, Bellinzone, Yverdon, Schaffhouse et même Wil qui, avec plus ou moins de succès et sans dénigrer des performances remarquables (comme longtemps celles de Thoune), avaient cette étiquette de «petits». Cette année, rien de tout cela, ni sportivement ni économiquement. Il y a dans l’ordre alphabétique alémanique de la Swiss Football League, Bâle, Grasshopper, Lausanne-Sport, Lugano, Lucerne, Servette, Sion, Saint-Gall, Young Boys et Zurich.