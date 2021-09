Prix Right Livelihood 2021 – «C’est la pire époque pour être activiste en Russie»

La défense de l’environnement primée Afficher plus

Décerné chaque année par une fondation privée suédoise depuis plus de quarante ans, le prix Right Livelihood 2021 récompense cette année trois défenseurs de l’environnement. Aux côtés de Vladimir Slivyak, la Canadienne Freda Huson, ardente défenseure des communautés autochtones, s’oppose notamment à la construction du gazoduc Coastal GasLink, qui doit transporter du gaz de schiste à travers la Colombie-Britannique. L’organisation indienne Legal Initiative for Forest and Environment a été primée «pour ses travaux juridiques innovants visant à renforcer les capacités des communautés à protéger leurs ressources, pour plus de démocratie environnementale en Inde». Enfin, la juriste camerounaise Marthe Wandou a été récompensée pour son engagement auprès des enfants menacés par le djihadisme et Boko Haram.