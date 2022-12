Santé et solidarité – C’est la Journée mondiale contre le sida Dialogai fête ses 40 ans, mais des discriminations envers les malades sont toujours relevées. Marc Bretton

Genève, le 1 er décembre 2022. Un rassemblement sur la place des Nations, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. FRANK MENTHA

C’est la Journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs animations se sont déroulées durant la journée, notamment une marche de solidarité vers la place des Nations et une cérémonie interreligieuse à Sain.

Organisée chaque 1er décembre, la journée se veut un geste de solidarité «envers les malades et de mémoire pour les personnes disparues». Dans un communiqué envoyé à la presse, l’association Dialogai rappelle que l’anniversaire coïncide avec ses 40 ans. Mais «la solidarité et la lutte avec les personnes vivant avec le sida ne sont pas réservées au 1er décembre, à un seul jour par an», insiste Matthias Erhardt, président de l’association. Samedi, l’anniversaire de Dialogai se terminera par une soirée festive au Palladium.

«Les préjugés et les craintes infondées de contracter le VIH peuvent conduire à un refus de prise en soins et à des mesures d’hygiène inutiles.» Aide suisse contre le sida (ASS)

En parallèle, l’Aide suisse contre le sida (ASS) vient de publier son rapport annuel recensant 106 cas de discrimination touchant des malades cette année. «Les discriminations et violations de la confidentialité des données relatives aux malades ont avant tout été rapportées dans les domaines de l’assurance, de l’emploi, de l’arrivée ou du séjour et du droit pénal», explique l’étude.

Et l’ASS de regretter: «Les préjugés et les craintes infondées de contracter le VIH peuvent conduire à un refus de prise en soins, à des mesures d’hygiène inutiles ou encore à la transmission illégale de données sensibles.» Or, martèle l’association, «trop nombreux sont ceux et celles qui ignorent encore que presque toutes les personnes vivant avec le VIH en Suisse suivent un traitement efficace et ne peuvent donc pas transmettre le virus».

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.