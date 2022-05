Opinion – C’est la Journée de la Croix-Rouge, dimanche aux Bastions Le 8 mai, date de la naissance d’Henry Dunant, est depuis septante ans la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Matteo Pedrazzini

Genève, 8 mai 2019. Parc des Bastions. Journée mondiale de la Croix-Rouge. Laurent Guiraud

La date du 8 mai, jour de la naissance d’Henry Dunant, a été décrétée il y a plus de septante ans Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour cette occasion, nous sommes très heureux de convier ce dimanche l’ensemble de la population genevoise à venir célébrer au parc des Bastions cette journée en compagnie des autorités, de la Croix-Rouge genevoise, du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la Fédération de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge suisse ainsi que du Musée international de la Croix-Rouge.

Dès 9 h, stands et animations pour enfants et adultes seront proposés au public et présenteront les nombreuses actions entreprises par le mouvement à Genève et dans le monde. Nourriture, boissons et musique viendront également réchauffer les cœurs. Nous vous invitons à découvrir l’ensemble du programme sur www.jmcrgeneve.ch et nous réjouissons de vous accueillir.

Rassemblement ludique et populaire

Cet événement a pour but de créer un rassemblement ludique et populaire autour des valeurs humaines communes à la mission de nos institutions, mais également piliers de l’esprit qui anime et fait rayonner Genève. Ce mouvement, ne l’oublions pas, a été créé il y a tout juste cent cinquante-huit ans par un Genevois. Quoi de plus normal que de fêter ce qui est devenu le plus important mouvement humanitaire au monde en plein cœur de la ville en présence des compatriotes d’Henry Dunant?

Au-delà de son aspect festif, le 8 mai constitue une occasion précieuse de rendre hommage au travail et à l’engagement des milliers de volontaires qui œuvrent chaque jour aux côtés des collaborateurs-trices de la Croix-Rouge à prévenir et à alléger les souffrances humaines à travers le monde. Sans eux, il nous serait impossible d’accomplir cette immense tâche humanitaire et nous les en remercions. À ce titre, la Croix-Rouge genevoise exprime sa plus profonde gratitude envers celles et ceux qui s’engagent localement en faveur des trop nombreuses personnes en besoin d’assistance.

«La Croix-Rouge est optimiste, car elle ne désespère pas de l’individu»

En cette période trouble, marquée notamment par la guerre en Ukraine et son lot de souffrances inimaginables, ainsi que par un exode, inégalé en Europe depuis bien longtemps, de personnes fuyant le conflit, cette journée garde tout son sens. Il s’agit là d’exprimer de manière claire et publique la nécessité d’être solidaire. Si les Genevois-ses se montrent extrêmement présents en la matière, nous nous devons de souligner l’importance de continuer à le démontrer envers toutes celles et ceux qui en ont besoin, qu’il s’agisse de réfugiés ukrainiens ou d’ailleurs, de voisins en détresse ou en situation de précarité, ou simplement de toute personne en difficulté.

L’humanité est au cœur des principes de la Croix-Rouge. Soyez certains que nous poursuivrons nos efforts sans relâche. Hier, nous portions assistance aux personnes victimes de la crise du Covid. Aujourd’hui, nous ouvrons largement nos programmes aux réfugiés en provenance d’Ukraine et d’ailleurs (activités pour les enfants et les seniors, ouverture d’un Centre d’accueil de jour, mise à disposition d’interprètes, cours de français, etc.). Nous ignorons de ce que demain sera fait, mais soyez sûrs que la Croix-Rouge sera présente à vos côtés !

Nous terminerons en citant Jean Pictet, qui se plaisait à rappeler que la philosophie de la Croix-Rouge est «optimiste, puisqu’elle ne désespère pas de l’individu». Restez optimistes et nous vous disons «à dimanche» !

