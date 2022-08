Un mot sur les orages de vendredi. C’étaient des gouttelettes ou de grosses pluies?

Il y a eu des orages assez généralisés dans les Alpes et les Préalpes. Comme c’étaient des orages plutôt stationnaires, il y a eu localement de gros cumuls de pluie. En Suisse romande, ces orages ont déversé les plus grandes quantités d’eau à Château-d’Œx (VD) et dans le canton de Fribourg, à la station de Grangeneuve, où il est tombé 51 mm, dont 42 mm en une heure, et 19 mm en dix minutes. Ces deux dernières valeurs sont des records pour cette station depuis 2011, date où nous avons commencé ces mesures. Et à Château-d’Œx, il y a eu 63,4 mm de pluie, dont 43 mm en une heure. Ce sont donc des cumuls assez remarquables.