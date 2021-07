Basketball – C’est fini pour Capela et les Hawks Atlanta, le club du Genevois, a été éliminé par Milwaukee en finale de la Conférence Est du championnat de NBA.

Clint Capela (au centre) a dû s’avouer vaincu contre P.J. Tucker (17) et Khris Middleton (22). AFP

Les Milwaukee Bucks se sont qualifiés pour la finale NBA, après leur victoire 107-118 chez les Atlanta Hawks dans la nuit de samedi à dimanche dans le match No 6 de la finale de la Conférence Est.

La franchise du Wisconsin, dont l’unique titre NBA date de 1971, jouera la troisième finale de son histoire face aux Phoenix Suns, qui tenteront eux de décrocher leur premier titre dans la Ligue nord-américaine de basketball.

Sans leur meilleur joueur (MVP en 2019 et en 2020) Giannis Antetokounmpo, toujours blessé (genou gauche), les Bucks ont dominé les Hawks de Trae Young, de retour de blessure, mais qui s’est montré peu en réussite (14 points, 0 sur 6 à 3 points).

Cette victoire permet aux Bucks d’atteindre une finale que la franchise n’avait plus jouée depuis 1974, avec à l’époque en vedette les Hall of Famers Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson.

«Ces joueurs ont beaucoup travaillé, ils méritent leur place en finale», a déclaré l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer, qui a coaché les Hawks de 2013 à 2018.

14 points pour Capela

Dans le camp des Hawks, qui ont perdu les deux derniers matches, le Genevois Clint Capela a été aligné durant 29 minutes sur la parquet de la State Farm Arena. Il a été crédité de 14 points et de 9 rebonds.

«Quand on était petits, c’était notre rêve à tous d’être ici. Le fait d’aller en finale est vraiment incroyable», a réagi Jrue Holiday qui, avec Khris Middleton, a porté les Bucks, en l’absence de la superstar Giannis Antetokounmpo.

La grande question concerne d’ailleurs le retour de blessure du meilleur joueur de la saison régulière (MPV) en 2019 et en 2020: toujours officiellement incertain pour la finale qui débute mercredi (3h, suisse), certains médias assurent que le «Greek Freak» serait apte à jouer au moins quelques matchs de la série, son genou gauche n’ayant pas subi de «dommages structurels» lors de sa chute au match No 4 de la série face à Atlanta.

Sans ou avec Giannis, les Bucks affronteront en tout cas Phoenix, qui n’avait plus atteint la finale depuis 1993. A l’époque, les Suns de Charles Barkley s’étaient inclinés face aux Chicago Bulls de Michael Jordan.

Le résultat Afficher plus NBA. Play-off. Finale de Conférences. Est Atlanta (5) – Milwaukee (3) 107-118 Milwaukee remporte la série 4-2 Affiche de la finale du championnat: Phoenix-Milwaukee

