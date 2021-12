Guerre froide – C’est fait: la Suisse a livré le proche du Kremlin aux USA Berne a extradé l’homme d’affaires russe Vladislav Klyushin aux États-Unis, après des mois de bras de fer juridique. La décision risque de ne plaire à la Russie. ATS Dominique Botti

Vladislav Klyushin, a été arrêté en Valais. DR

C’est fait. Après des mois de bataille juridique en Suisse, la Confédération a livré Vladislav Klyushin, un proche du Kremlin, aux États-Unis. Samedi 18 décembre 2021, l’homme d’affaires russe a été remis, à Zurich, à des policiers américains qui l’ont accompagné sur un vol vers les USA, a indiqué l’Office fédéral de la justice (OFJ). Dans la soirée, l’extradable avait déjà quitté le sol helvétique.

Suite à la non-entrée en matière prononcée par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2021, la décision de l’OFJ du 24 juin est entrée en force, précise ce dernier dans un communiqué. Le ressortissant russe a été extradé vers les États-Unis où il est accusé d’avoir réalisé, avec plusieurs complices, des délits d’initié portant sur des dizaines de millions de dollars.

À la demande des États-Unis, et sur ordre de l’OFJ, Vladislav Klyushin avait été arrêté le 21 mars 2021 dans le canton du Valais et placé en détention en vue de son extradition. Le 19 avril 2021, l’ambassade américaine à Berne a formellement demandé son extradition, se fondant sur le traité bilatéral d’extradition entre la Suisse et les États-Unis, précise le communiqué.

Dernier recours

L’OFJ a rendu une décision d’extradition le 24 juin 2021. Vladislav Klyushin a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral puis auprès du Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié vendredi 17 décembre, la 1re Cour de droit public a rappelé que les voies de recours contre les décisions d’entraide pénale internationale sont extrêmement limitées.

Le Tribunal fédéral n’entre en matière que dans «les cas particulièrement importants», notamment lorsqu’il y a lieu de penser que la procédure menée à l’étranger viole des principes fondamentaux ou est gravement viciée. Les juges de Mon Repos ont estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce.

Un proche du Kremlin

L’homme d’affaires russe est, entre autres, propriétaire du groupe M13, spécialisé dans les bases de données et les ressources informatiques. Selon lui, les griefs américains seraient de nature essentiellement politique et la procédure d’extradition pour délit d’initié passerait au second plan.

