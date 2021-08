Changement climatique - «C’est dur d’expliquer à une personne inondée que nous devons intervenir ailleurs»

Avec les fortes pluies du mois de juillet, les pompiers étaient en première ligne. Entretien avec Petra Prévôt-Lüdi, secrétaire générale par intérim de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers, premier lieutenant en Argovie et instructeur sapeur-pompier suisse.

Qu’est-ce qui est le plus dur dans les interventions lors des intempéries?

Lors des intempéries du mois de juillet, la grande difficulté a été l’intensité et la durée exceptionnelle des interventions. Ce sont les corps des sapeurs pompiers qui étaient sur le terrain. Mais, comme pompier, je sais que nous sommes entraînés pour accomplir les tâches techniques lors d’une inondation. Le plus difficile, je trouve, c’est d’expliquer à une personne qu’elle est moins touchée qu’une autre et que nous devons d’abord intervenir ailleurs. Pour elle évidemment, c’est un drame important qui se joue. Pour nous, il s’agit de faire face à beaucoup de situations urgentes en même temps. Nous devons donc prioriser nos interventions.