Quatre points en 23 matches – C’est devenu plus compliqué pour Deniss Smirnovs Le lutin des Vernets peine à confirmer une première saison où tout lui réussissait. Le Letton en est conscient et travaille fort pour gagner du temps de jeu et se montrer plus efficace. Dès ce mardi soir contre Davos? Christian Maillard

Deniss Smirnovs cherche toujours la forme qui lui avait permis de souvent briller sur la glace la saison dernière. ERIC LAFARGUE

Le geste réfléchi, la passe juste et le tir parfait. Quand il a débarqué, l’an passé, avec son coup d’œil, sa qualité de patinage et son sens du jeu au-dessus de la moyenne, il nous avait éblouis. Tout lui réussissait. Deniss Smirnovs, qui avait amené un vent de fraîcheur bienvenu aux Vernets, n’avait pas tardé à se faire sa place dans l’alignement de Patrick Emond. Il faut dire que le coach des Aigles avait su polir, durant deux ans, ce diamant brut avec les juniors jusqu’au titre national à deux reprises. Ce Letton d’origine n’avait alors que 20 ans et cette insouciance qui permet de renverser des montagnes, de briller sur la glace. Avec 19 points en 46 rencontres…