Démographie – C’est dans les Balkans que les jeunes jouent le plus les «Tanguy» En moyenne, les jeunes Macédoniens et Monténégrins quittent le nid à l’âge de 35 ans. Bien après les Suisses qui s’envolent à 24 ans.

Les jeunes Macédoniens et Monténégrins partent de la maison en moyenne à 35 ans. A l’opposé, les Suédois et les Luxembourgeois sont les plus précoces, qui s’émancipent dès 18 ou 20 ans. Bien avant les Suisses, qui ne s’envolent qu’à l’âge de 24 ans.

C’est aux Grecs et aux Italiens que l’on prête habituellement la réputation de «Tanguy». Selon un préjugé courant, ils seraient les plus réticents à quitter le domicile parental. C’est pourtant faux, car ils sont loin d’être les plus lents à déménager.

D’après un classement européen établi par le service statistique Eurostat, ils se classeraient respectivement septièmes et onzièmes dans ce palmarès. Or le résultat était plus ou moins le même il y a dix ans.

En tête de liste figurent plusieurs régions d’Europe de l’Est, à commencer par le nord de la Macédoine et le Monténégro, suivis de la Serbie, la Croatie, la Bulgarie et la Slovaquie. Au Nord les jeunes gens semblent nettement plus prompts à conquérir leur indépendance. Hormis les Suédois et les Luxembourgeois, les Danois, les Finnois et les Estoniens, ont en principe tous quitté la maison avant leur 23e anniversaire.

Tanguy reste un modèle plutôt masculin

Environ 18% des Suisses et des Allemands âgés de 25 à 34 ans n’ont toujours pas quitté le nid. Ce score est toutefois inférieur à la moyenne européenne qui se situe à 30%.

Au Danemark et en Suède, on ne trouve respectivement que 4 et 5,7% de jeunes gens dans cette tranche d’âge qui habitent encore la maison de leurs parents. Plus de la moitié de ces «Tanguy» sont à chercher du côté de la Croatie (62%), de la Grèce (57,8%) et de la Slovaquie (56,4%).

Sans surprise, les jeunes garçons sont plus réticents à quitter le confort du foyer maternel que les jeunes filles. Cela se vérifie pratiquement partout en Europe. Le Luxembourg fait exception, où les jeunes femmes s’émancipent environ 0,3 an plus tard que leurs frères.

L’écart d’âge entre les sexes est particulièrement gros à l’est de l’Europe encore une fois. C’est notamment vrai en Roumanie (25,7 ans pour les femmes et 30,3 ans pour les hommes), en Bulgarie (27,6 contre 32,1) et en Croatie (29,9 contre 33,6).

