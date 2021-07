Série d’été: Les BD phares des auteurs genevois (2/8) – C’est chaud, Genève la nuit, chez Daniel Ceppi «Lady of Shalott» se passe entièrement dans la Cité de Calvin, entre fiction et réalité. Philippe Muri

Thriller 100% local, «Lady of Shalott» mêle les univers et les personnages de deux séries de Daniel Ceppi. ÉD. LE LOMBARD

Genevois pur souche, Daniel Ceppi plante volontiers le décor de ses histoires au bout du lac. Paru en juin 2017, son dernier album en date, «Lady of Shalott» (Éd. le Lombard). zigzague entre Plainpalais, Florissant, la rue de l’Hôtel-de-Ville et l’aéroport. Un thriller 100% local qui mêle les univers et les personnages de deux de ses séries phares, «CH Confidentiel» et «Stéphane Clément, chroniques d’un voyageur», tout en pouvant se lire indépendamment.

Dense, le récit met en scène de vieilles connaissances. Revoilà les membres de la Brigade des enquêtes réservées, cette unité fictive de la police déjà au cœur de précédentes enquêtes imaginées par Ceppi. Des superflics confrontés à une série de crimes sordides commis à Genève. À quelques jours de l’inauguration d’une exposition de tableaux vivants à la salle communale de Plainpalais, un pervers s’inspire d’œuvres d’art pour reconstituer de manière particulièrement macabre des œuvres célèbres de Picasso, Bacon, Schiele et autre Goya. Parti un soir pour écluser une pression, Stéphane Clément assiste pour sa part au meurtre du propriétaire d’un magasin de tabac tout proche. C’est chaud, Genève la nuit, chez Ceppi…

Le dessinateur, qui a habité une quarantaine d’années à Plainpalais, connaît les lieux qu’il décrit comme sa poche, comme il nous l’expliquait lors de la parution de l’album: «J’aime cet endroit parce qu’il demeure assez bon enfant, tout en possédant un côté très vivant: plein de galeries, beaucoup de bistrots. S’il avait fallu en choisir un autre, ç’aurait pu être les Pâquis, plus cosmopolite. À mon avis, ce sont les deux seuls quartiers de Genève pareillement animés.»

