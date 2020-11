Comment réagissez-vous à la série d’attentats en France puis en Autriche?

Incontestablement, c’est l’Europe en tant que civilisation qui est attaquée. Il faut arrêter d’essayer de trouver des justifications qui voudraient que ce soit à cause de nous que ces attentats se produisent, à cause de la laïcité, à cause de la liberté d’expression… Non! C’est ce que nous sommes qui est attaqué, pas ce que nous faisons. C’est ce qui justifie que tous les pays peuvent être touchés demain par le fondamentalisme islamiste terroriste. L’Autriche en est hélas une terrible démonstration.