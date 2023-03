DR

C’est bonnard!

Ma voisine de bureau emploie l’expression à toutes les sauces. Le dernier Avatar: «C’est bonnard!»; le resto du coin de la rue: «C’est bonnard!»; le mec de sa cousine: «Il est bonnard!»; le verre entre collègues: «C’était bonnard!»; la petite rando dominicale: «C’est bonnard!» Trois mots, un brin familiers, pour résumer un moment bon enfant, une satisfaction, un petit bonheur du quotidien. Une expression romande méconnue des Gaulois, à prononcer avec un bon accent genevois. Histoire qu’elle prenne tout son sens.

Cheni ou désordre?

«Qu’est-ce qu’elle est en ch’ni, ta chambre!» s’exclame Martine en rentrant dans la pièce. Anne regrette déjà d’avoir invité son amie genevoise à passer le week-end chez elle. Non seulement elle fait des remarques désagréables, mais en plus elle emploie des termes bizarres! «Tu ne peux pas dire «désordre» comme tout le monde?» lui rétorque-t-elle, à bout de nerf. Elle ne se doute pas que pour les Suisses, «cheni» et «désordre» ne signifient pas la même chose. Pour eux en effet, le «désordre» n’est autre que du «ch’ni» déjà rangé.

Lavette ou gant de toilette?

Pour un brin de toilette, rien de tel qu’un petit coup de lavette. «De lingette, vous voulez dire?» interrogera votre hôte français. D’autant plus surpris qu’on lui avait parlé du sens de l’écologie des Helvètes. Il faut dire que pour lui, la lavette se nomme gant de toilette. Un vocable évoquant tout à la fois la forme et l’usage de cet objet courant de la salle de bains. Rappelez-vous aussi que dans cette pièce, la confusion continuera quand vous lui proposerez un linge pour s’essuyer. Le Français se sèche avec une serviette!

