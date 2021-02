Hockey sur glace – C’est Berne qui jouera la finale de la Coupe de Suisse Les Ours ont battu Genève-Servette aux tirs au but. Ils se mesureront aux ZSC Lions en finale. Christian Maillard, Berne

Karhunen stoppe le tir au but de Vermin, Genève est éliminé. Keystone

Les Zurich Lions, qui avaient déjà validé leur ticket le 20 décembre déjà, connaissent désormais leur adversaire. Ils défieront, le 28 février dans un lieu encore à déterminer, Berne en finale de Coupe de Suisse. Dans un match à rattraper, les Ours se sont qualifiés ce dimanche en battant Genève-Servette. Mais il a fallu attendre la séance des tirs au but pour déterminer l’heureux lauréat.

Ce choc de tous les antagonismes ordinairement classé au sommet de l’échelle de Richter des classicos de hockey en Suisse a tenu toutes ses promesses et une fois n’est pas coutume aurait mérité une patinoire bien pleine avec ces émotions qui nous manquent tant. C’est malheureusement ainsi, difficile de s’y habituer, mais oui, mieux ça que rien.

Deux bons gardiens

Ce match, débuté à une heure inhabituelle (13h05), s’est toutefois joué d’emblée sur un bon rythme avec de belles opportunités des deux côtés. Mais avec deux bons portiers sur la glace, ce premier tiers de qualité n’a pas permis aux artificiers de se mettre rapidement en avant et lancer ce duel avec des buts. Si les visiteurs ont souvent dominé, profitant d’un champion patinant en plein doute, Tomi Karhunen avait verrouillé sa cage à double tour.

Berne n’ayant plus que ce trophée pour sauver une saison pourrie, a alors haussé le ton lors du second vingt. C’est finalement André Heim qui allait trouver la lucarne de Gauthier Descloux (24e). Mais il en aurait fallu beaucoup plus pour affoler un visiteur supérieur.

À l’exception de leur gardien qui a longtemps retardé l’inéluctable, les Bernois, qui traversent l’une des plus profondes crises de leur histoire, n’avaient pas suffisamment d’arguments pour en faire encore plus. Il a suffi de 42 secondes aux Genevois à la fin de cette deuxième période pour renverser la tendance. Un magnifique tir de Noah Rod tout d’abord pour enfin tromper Karhunen avant que ce dernier n’offre la deuxième réussite (sa seule erreur) à Eric Fehr, lequel l’avait déjà battu à quatre reprises le 27 octobre dernier aux Vernets.

Ce diable de portier finlandais a encore permis aux Ours d’y croire encore dans le dernier tiers, jusqu’au bout, où les Genevois ont fini par lâcher leur os à trois minutes de la fin, à la suite d’une accélération de l’égalisation de Yanik Buren alors que Gauthier Descloux, auteur d’une superbe parade, était à terre.

Les Grenat qui ont abordé ces cinq minutes supplémentaires avec un homme de plus (à 4 contre 3) ont encore buté sur un mur. Beat Gerber a même eu un puck de qualification à la 64e, mais lui aussi a échoué devant un grand gardien.

C’est finalement aux tirs au but que Berne a décroché son ticket pour la finale. Ce sera le 28 février contre les Zurich Lions.