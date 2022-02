Ski alpin – «C’est beau de ne pas pleurer parce que ça ne va pas» Priska Nufer a remporté la deuxième descente de Crans-Montana dimanche. L’Obwaldienne a devancé Ester Ledecka et Sofia Goggia pour sa première victoire en Coupe du monde. Rebecca Garcia Crans-Montana

Priska Nufer, soulevée par ses coéquipières. La preuve de la force d’équipe qui règne chez les Suissesses. AFP

Difficile de dire qui était la plus heureuse entre Priska Nufer et Michelle Gisin dimanche. C’est bien la skieuse d’Alpnach qui a remporté sa première victoire en Coupe du monde. Avec son dossard numéro 2, elle s’est directement installée sur le fauteuil de la gagnante, sans jamais le quitter. Elle a bien eu quelques frayeurs mais ni Sofia Goggia, ni Corinne Suter, ni aucune autre ne sont parvenues à la déloger.

Chaque fois qu’une concurrente franchissait la ligne d’arrivée avec 20 centièmes de retard, Priska Nufer retenait son souffle. «Je n’arrive pas à décrire le sentiment qui m’habite. Je n’ai pas les mots», glisse-t-elle après la course. «C’est beau de pouvoir pleurer de joie et pas toujours parce que ça ne marche pas.»

«Souvent, j’avais l’impression que si tu voyais le seul nuage de tout leciel, il y avait Priska au départ.» Michelle Gisin, coéquipière de la skieuse.

Et la joie était bien présente sur l’aire d’arrivée à Crans-Montana. La meilleure descendeuse du jour a multiplié les étreintes avec son équipe, simplement heureuse pour elle. Sa quatrième place de la première descente samedi était déjà un bon résultat. Cette victoire confirme le talent d’une skieuse qui n’a pas toujours été chanceuse.

Sa coéquipière Michelle Gisin témoigne s’en agaçait presque plus qu’elle. «Souvent, j’avais l’impression que si tu voyais le seul nuage de tout le ciel, il y avait Priska au départ et BAM. Je me disais «non mais tu rigoles?» La skieuse d’Engelberg, tout sourire devant le public suisse n’en démord pas. Priska Nufer n’a pas de chance. «Elle n’a jamais réalisé, une fois je lui ai dit mais elle m’a dit «mais non, ça va.» Elle a beaucoup d’humilité, elle ne pense jamais comme ça.»

Pour elle, il était évident que l’Obwaldienne allait remporter une victoire tôt ou tard. Elles se connaissent depuis des années, depuis qu’elles skient l’une contre l’autre. «C’était mon idole, je peux le dire», lâche Michelle Gisin. C’est aussi pour cela qu’elle était aussi heureuse en franchissant l’arrivée. Classée 8e, la médaillée d’or du combiné alpin à Pékin s’est directement tournée vers Priska Nufer et l’a félicitée.

De son côté, le président de Swiss Ski Urs Lehmann parle d’un résultat extraordinaire. «Nous avons 3 ou 4 skieuses qui peuvent gagner des courses.»

Lara Gut-Behrami ne parle pas d’une surprise, mais «d’une superbe récompense.» Même dans le camp italien, Federica Brignone applaudit la performance. «Je suis contente pour elle, elle méritait un bon résultat.» L’Obwaldienne n’a plus qu’à en profiter et prendre le temps de le savourer.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.