Fines gueules – C’est à Meyrin que l’on torsade le pain Paillasse Le Fournil Romand a récemment ouvert ses nouveaux ateliers. Environ 30’000 pièces, petites et plus grandes, en sortent chaque jour. Visite «façonnante». Xavier Lafargue

Le pain Paillasse, ici du rustique, est le produit phare du nouvel atelier du Fournil Romand, situé à Meyrin. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Ici, on souffle le chaud et le froid. Séparés par un large couloir, deux imposants fours à bois pesant chacun 11 tonnes font face à de non moins vastes espaces frigorifiques. Cuits dans les premiers, divers produits vont ensuite patienter au frais dans les seconds, avant d’être envoyés dans les points de vente. Au Fournil Romand, 30’000 pièces de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie sont confectionnées en moyenne chaque jour, dont le célèbre pain Paillasse lancé par feu Aimé Pouly en 1993. On ouvre les portes de ce nouvel atelier sis à Meyrin, en fonction depuis la mi-août.