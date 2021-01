Une petite femelle pingouin s’adresse à un pingouin plus âgé: «Si j’ai été abusée par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste?» On doit le dessin à Xavier Gorce, caricaturiste du «Monde» depuis dix-huit ans. Du moins jusqu’au 20 janvier 2021, date à laquelle le quotidien français a présenté ses excuses pour le dessin, jugé transphobe et relativisant la souffrance des victimes d’inceste. En réaction, le dessinateur a claqué la porte du journal. «La liberté ne se négocie pas», souligne Xavier Gorce dans un tweet.

Dans la masse des publications liées au livre de Camille Kouchner, un autre dessin, bien plus dérangeant, est passé relativement inaperçu. «Charlie Hebdo» a publié l’illustration de bébés aux jambes écartées, pénétrés par différents objets représentant des symboles de différents pays. L’auteur cherche ainsi à démentir l’affirmation de la féministe Caroline De Haas: «La France a un problème avec l’inceste.» Avec son dessin ignoble, «Charlie Hebdo» veut absolument souligner, dans un douteux élan de patriotisme, que le problème n’est pas inhérent à son cher pays. Formidable sens des priorités.

Je n’ai jamais été adepte de l’humour pédophile, encore moins celui qui moque les personnes en souffrance, ce qui fait de moi une insupportable adepte du «politiquement correct» aux yeux des «boomers». Je remarque qu’une frange de soixante-huitards choisit régulièrement de cacher son manque patenté d’empathie envers les victimes d’abus sexuels sous l’égide d’une sacro-sainte liberté – ou du moins de la définition qu’ils s’en font.

«Nous sommes tous capables de nous éloigner des choses qui nous déplaisent, sans pour autant avoir besoin de leur bouter le feu.»

La censure d’un dessin reste cependant la dernière option acceptable. Elle interdit le débat, celui fait de ces nuances qui manquent tellement à une époque au manichéisme dominant. Cette tendance à la «cancel culture», qui vise à effacer ce qui ne correspond plus aux standards de notre époque, n’amène rien d’autre que l’élargissement du fossé des mentalités. Chacun se cloître désormais dans son monde imperméable, composé uniquement de personnes validant ses propres opinions. L’humanité n’a jamais avancé en appauvrissant le débat d’idées.

La réaction du «Monde» est symptomatique de l’incapacité actuelle d’engager le débat. Précisons que le quotidien n’a pas censuré à proprement parler Xavier Gorce. Le dessin est toujours présent sur le site du journal. Mais à la place de piteuses excuses, le titre aurait été bien plus inspiré de laisser son caricaturiste s’expliquer. Selon son auteur, le dessin est une réponse ironique aux propos du philosophe français Alain Finkielkraut, qui s’interrogeait sur un plateau de télévision sur la définition de l’inceste, «comme si cela pouvait amoindrir la faute morale».

Maladroit, peu inspiré? Sûrement. Mais le dessin de presse doit conserver son esprit de poil à gratter pour ne pas perdre son essence. Quitte à pousser le lecteur à tourner la page plus rapidement, si le mauvais goût l’a emporté sur l’impertinence. Nous sommes tous capables de nous éloigner des choses qui nous déplaisent, sans pour autant avoir besoin de leur bouter le feu.