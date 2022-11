Aménagement dans le Grand Genève – Ces zones sans commerces ni services qui favorisent la voiture Une étude inédite cartographie le territoire avec pour critères les services et les équipements. Cathy Macherel

La commune de Veyrier vue depuis le Salève. La zone résidentielle s’y est beaucoup densifiée, et les projets se développent encore sur la commune. Les équipements et les services du village ne suffisent pas à faire de cette zone un territoire des courtes distances. LUCIEN FORTUNATI

Le territoire du canton, et plus largement du Grand Genève, est truffé de zones qui, bien qu’assez peuplées, sont caractérisées par un manque de services et d’équipements. Or ces déserts d’infrastructures favorisent le recours à la voiture. C’est ce que met en évidence une étude d’experts en mobilité.