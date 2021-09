Homme abattu à Morges – «Ces vidéos ne relatent qu’un fragment de l’événement» Des vidéos amateurs de l’action de la police ont été largement partagées, reprises et commentées. Spécialiste de ces images, le sociologue Michael Meyer revient sur cette médiatisation. Catherine Cochard

L’emplacement, au bout du quai numéro 4, où un homme a été abattu par la police à la gare de Morges, le lundi 30 août dernier. Christian Brun

Sociologue à l’Université de Lausanne, Michael Meyer a énormément travaillé sur le copwatching, cette pratique amateur qui consiste à filmer les interventions policières. Ce lundi, c’est par l’intermédiaire de son smartphone et des applications de sites d’actualité qu’il prend connaissance de ce qui vient de se passer à la gare de Morges. Une information complétée ensuite «avec un volet plus sensationnel amené par l’exploitation des images amateurs, prises sur l’instant et relatant un fragment de l’événement», développe-t-il.

