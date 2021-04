On ne saura jamais combien de viols sont commis chaque année dans le canton. Selon une étude bernoise, près de la moitié des victimes taisent leur agression, et seules 8% d’entre elles saisissent la justice. À Genève, les HUG ont déterminé qu’il y avait chaque année deux fois plus de constats d’agressions sexuelles que de plaintes.

Or, les chiffres de la police montrent que le nombre d’infractions pour viol augmente d’année en année depuis 2016. Parfois beaucoup, parfois peu, mais il ne cesse de croître. Le centre de consultation pour victimes de violences LAVI constate le même phénomène.

La bonne nouvelle, selon les associations de défense des victimes, c’est que celles-ci osent sans doute davantage dénoncer. Grâce aux efforts de sensibilisation, à une meilleure prise en charge par la police et peut-être aussi à la libération de la parole autour du mouvement #MeToo.

Nombre de victimes garderont pour elles ce traumatisme, par peur du jugement, des représailles ou de ne pas être crues lors de la procédure.

La mauvaise, c’est qu’un grand nombre d’entre elles restent silencieuses. Nombre de viols ne figureront jamais dans les statistiques de police. Nombre de victimes garderont pour elles ce traumatisme, par peur du jugement, des représailles ou de ne pas être crues lors de la procédure.

Il faut donc continuer les efforts pour libérer leur parole. Insister sur la prévention pour éviter la banalisation des violences. Continuer à sensibiliser les soignants, les enseignants et toute profession susceptible d’être en lien avec de potentielles victimes. Mais c’est au niveau légal que se joue la prochaine bataille: pour les milieux de défense des victimes, le projet de révision du droit pénal relatif aux infractions sexuelles, en consultation, va dans la mauvaise direction. Il faut, selon eux, intégrer la notion de non-consentement à la qualification du viol. Le parlement tranchera.

