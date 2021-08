Les méchants dans l’art: albums jeunesse (5/5) – Ces trois brigands veillent sur l’enfance Le monde, le vrai, reste ambigu, à la fois bon et mauvais? C’est la leçon de Tomi Ungerer, auteur d’un chef-d’œuvre de la littérature illustrée. Fabrice Gottraux

Détail de la couverture de «Les Trois Brigands», de Tomi Ungerer. L’école des loisirs © 1968, Diogenes

«Lorsqu’Ils apparaissaient, les femmes s’évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite.» Mais les enfants, se permet-on d’ajouter un demi-siècle après Tomi Ungerer, n’avaient, eux, rien à craindre. Parce que les terribles brigands ne s’en prenaient qu’aux grandes personnes, elles si sûr de leur fait, si prétentieuses et, oh oui, très bêtes aussi.

Dans le conte de Tomi Ungerer, paru pour la première fois en anglais en 1961, «Les Trois Brigands» du titre écument la campagne couverts de leurs grands chapeaux noirs, dévalisant les voyageurs avec leurs armes fétiches: un tromblon, une hache rouge, un soufflet qui lance du poivre. Mais une nuit, le terrible trio arrête une voiture. À l’intérieur, il n’y a qu’une petite fille, une orpheline, Tiffany. Rien d’autre à prendre, ni or, ni bijoux. Alors les brigands l’emmènent avec eux. Et tout bascule. «Mais qu’est-ce que vous faites de tout ça?» demande Tiffany devant le magot des voleurs. Incapables d’y répondre, les malandrins changent alors radicalement de cap: ils deviendront des bienfaiteurs, érigeant avec leur trésor un refuge pour tous les enfants abandonnés, une ville fortifiée entourée de trois tours dont la forme évoque leurs grands chapeaux…