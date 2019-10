Ces sportifs prouvent qu'on peut voir loin, même avec des lunettes

Le rugbyman néo-zélandais Ardie Savea est entré dans l’histoire de son sport mercredi en devenant le premier joueur d’une Coupe du monde à porter des lunettes en match. Son apparition sur le terrain, à la 70e minute de jeu face au Canada, a révélé un contraste inhabituel entre le profil menaçant du joueur (des muscles saillants enveloppés dans le maillot sombre des redoutables All Blacks) et une fragilité supposée par les larges verres barrant son visage. Car porter des lunettes n’est jamais anodin sur un terrain de sport, où l’on doit tout voir plus vite que les autres, dans un environnement qui apprend à exploiter la moindre faiblesse de l’adversaire.

Lunettes piétinées

Derrière ses verres, Ardie Savea (handicapé par une mauvaise vue de l’œil gauche) est plus exposé aux critiques, un peu amoindri, et si le troisième ligne aile a la chance d’occuper un rôle majeur dans la meilleure équipe du monde, ce n’est pas le cas de tous ceux qui doivent se faire une place sur les terrains de sport, en verres et contre tous. Footballeur de 2e ligue à Bramois, dans un pays où 64% de la population a recours aux lunettes (chiffres 2016), Luigi Miano a dû se battre un peu plus que les autres pour être accepté lors d’un récent test en Italie. «Certains m’ont un peu sous-estimé parce que je portais des lunettes.» Il arrive encore que des arbitres viennent le voir pour lui demander s’il entend vraiment jouer avec sa monture, comme si ça ne faisait pas très sérieux, ou que c’était inadapté.

Les temps ont toujours été durs pour les sportifs qui, comme le jeune astigmate de 18 ans, ne supportent pas les lentilles. En 1970, le défenseur batave du Feyenoord Joop van Daele en avait fait les frais. Son adversaire argentin Oscar Malbernat (Estudiantes) lui avait carrément retiré ses lunettes au prétexte qu’on ne «joue pas au football avec ça. Pas en Amérique du Sud, en tout cas.» Un autre joueur argentin les avait ensuite écrasées. De grands noms du sport, comme Martina Navratilova (tennis) ou Edgar Davids (football), ont pourtant démontré que le port de verres correctifs n’empêchait pas de voir loin, et de réussir une brillante carrière. Mais les mœurs ont mis du temps à évoluer, et les règlements à s’adapter. Un rugbyman français (Florian Cazenave) a ainsi dû s’exiler dans le championnat italien jusqu’en 2016 car son pays d’origine n’autorisait pas le port de lunettes en compétition. Et ce n’est qu’au mois de mai de cette année que la Fédération internationale de rugby a accepté le recours à certains types de lunettes sur les terrains, après avoir scrupuleusement vérifié leur solidité. Des précautions qui doivent faire sourire le footballeur de Bramois. «Quand j’étais petit, mes parents me disaient: «Tu es sûr que tu veux continuer? Tu pourrais te blesser en faisant des têtes», rapporte le Valaisan, qui n’a jamais été sérieusement touché dans les duels aériens.

Ça fait intello

La majorité des athlètes possèdent leur propre paire de lunettes conçue pour la pratique du sport. Elle est sophistiquée et, surtout, faite pour ne blesser ni le joueur ni ses adversaires. C’est le cas du modèle porté par Ardie Savea. En apparaissant sur la pelouse avec ses verres futuristes ce mercredi, puis en évinçant les Canadiens avec vigueur, le pionnier néo-zélandais a sans doute ouvert de nouvelles possibilités chez les apprentis rugbyman souffrant de problèmes de vue.

Tout l’enjeu, pour ces derniers, est de transformer leur apparente faiblesse en force. Luigi Miano se souvient des moqueries qui l’ont accompagné lorsqu’il jouait avec des lunettes faites pour le foot et qui ne le mettaient «pas en valeur. On aurait dit que je faisais de la natation.» Mais il ne s’est jamais découragé. «Porter des lunettes, résume-t-il, ça peut vous donner de la force ou vous affaiblir. J’ai choisi la force.» Il en a même fait une marque de fabrique. «C’est surprenant, ça attire. Ça peut me pousser.» D’autres aussi ont exploité cette curiosité. Le footballeur hollandais Edgar Davids arborait ainsi «un look futuriste» qui aurait pu «se caler sans gêne dans une production de Ridley Scott», trouvait So Foot. Le tennisman coréen Hyeon Chung est surnommé «le Professeur», ou «le Scientifique» en raison du look intello donné par ses montures.

Le port de lunettes façonne puis endurcit les personnalités et l’on comprend mieux pourquoi Luigi Miano ne veut pas s’en débarrasser en se faisant opérer des yeux au motif que sans elles, il se trouve un peu moins lui-même.