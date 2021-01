Recettes – Ces soupes qui réchauffent le cœur Lorsque la neige tombe, quel plaisir de se préparer un velouté de champignons ou une préparation exotique au poulet et nouilles chinoises Alain Giroud

Velouté de champignons Ce velouté de champignons peut réunir chanterelles, bolets, morilles, pleurotes, etc. DR

Velouté de champignons au jambon

Ingrédients pour 4 personne

600 g net de champignons à choix (Paris, pleurotes, chanterelles, morilles réhydratées, etc.), 1 tranche de jambon de Paris de 1 cm d’épaisseur, 3 échalotes, 20 g de beurre, Muscade, 3 dl de bouillon de volaille, 3 dl de lait, 2 dl de crème fleurette, 8 brins de ciboulette, 4 tranches de pain de campagne.

Mise en place

Nettoyer les champignons. Réserver.

Ciseler les échalotes, réserver.

Couper finement la ciboulette, réserver.

Tailler le jambon en cubes de 1 cm de côté.

Préparation

Dans une casserole, faire suer l’échalote dans 20 g de beurre.

Ajouter les champignons et faire revenir pendant 5 minutes.

Saler, poivrer, ajouter une pincée de muscade râpée.

Mouiller avec le lait et le bouillon de volaille.

Porter à ébullition et laisser cuire à frémissement pendant10 minutes.

Verser tous ces éléments dans un mixeur. Tourner à très haute vitesse.

Remettre la soupe dans la casserole.

Incorporer les 2 dl de crème fleurette, laisser frémir 2 minutes.

Dorer les cubes de jambon à la poêle dans 20 g de beurre.

Distribuer le jambon au fond des assiettes.

Le recouvrir de velouté de champignons très chaud.

Servir avec le pain de campagne grillé.

Soupe de poulet et nouilles chinoises au gingembre et à la citronnelle

Soupe de poulet et nouilles chinoises au gingembre et à la citronnelle Des saveurs exotiques et puissantes s’évaporent de cette soupe de poulet au gingembre et à la citronnelle. DR

Ingrédients pour 4 personnes

500 g de filet de poulet,1 morceau de gingembre frais, 2 tiges de citronnelle, 4 dl de lait de coco, 5 dl de bouillon en cube de volaille, 250 g de champignons de Paris frais, 100 g de nouilles chinoises. Sauce soja. ½ bouquet de coriandre fraîche, 1 citron vert, 1 petit piment rouge (éventuellement), Sel et poivre du moulin.

Mise en place

Élaborer 5 dl de bouillon de volaille avec un cube.

Tailler en lamelles de 1 cm les filets de poulet.

Éplucher le gingembre, en émincer finement 40 g.

Écraser les tiges de citronnelle et les tailler en petits tronçons.

Parer les champignons de Paris et les couper en quartier.

Prélever le zeste du citron vert et en presser le jus.

Préparation du piment: le hacher entier si on désire la totalité de sa puissance ou l’ouvrir, enlever les graines et hacher la coque pour diminuer sa force. On peut aussi se passer de cet élément.

Hacher la coriandre fraîche.

Préparation

Dans une casserole, verser les 4 dl de lait de coco, les 5 dl de bouillon de volaille et une cuillère à soupe de sauce soja.

Porter à ébullition.

Ajouter le gingembre, la citronnelle, les zestes de citron vert, les champignons de Paris et (éventuellement) le piment rouge.Laisser frémir à feu doux pendant 5 minutes.

Adjoindre les lamelles de poulet et les nouilles chinoises. Poursuivre la cuisson pendant5 autres minutes.

Retirer du feu, ajouter le jus du citron vert.

Servir bien chaud en saupoudrant dans les assiettes la coriandre hachée.

Soupe de courge au lard grillé

Soupe de courge au lard grillé Vegetarian autumn pumpkin cream soup with seeds

Ingrédients pour 4 personnes

1 petite courge, 2 pommes de terre, 1 gros oignon, 1 cuillère à soupe de poudre de curry Madras, 1 l de bouillon de poule (en cube), 8 tranches de lard à griller, Huile d’olive, 20 g de beurre, Sel et poivre

Préparation

Éplucher la courge et les pommes de terre. Les tailler en cubes.

Ciseler finement l’oignon.

Dans une cocotte, faire revenir l’oignon émincé dans un peu d’huile d’olive.

Lui faire prendre légèrement couleur.

Ajouter 20 g de beurre.

Le faire mousser et y déposer les cubes de courge et de pommes de terre.

Les saupoudrer avec la poudre de curry Madras.

Faire revenir en remuant pendant 10 minutes.

Verser le bouillon de poule dans la cocotte à hauteur des légumes.

Cuire pendant 20 minutes à petits bouillons.

Enlever la moitié du liquide et le réserver.

Mixer la préparation.

Si la soupe est trop épaisse, rectifier sa texture en ajoutant un peu du bouillon réservé.

Rectifier l’assaisonnement avec sel et poivre.

Avant le service, découper des cubes de pain de campagne.

Les faire dorer à la poêle dans 50 g de beurre. Réserver.

Faire griller à sec dans une poêle les tranches de lard.

Servir la soupe bien chaude.

Décorer chaque assiette avec deux tranches de lard et des croûtons dorés.

Soupe de lentilles corail

Soupe de lentilles corail Une soupe qui vous réchauffera, c’est sûr! DR

Ingrédients pour 4 personnes

300 g de lentilles corail (ou roses), 80 g de patate douce, 1 grenade, 2 échalotes, 1 l de bouillon de volaille, 1 dl de crème double, Sel et poivre, 1 demi-bouquet de cerfeuil

Préparation

Dans une passoire, passer sous l’eau froide les lentilles.

Éplucher, laver et tailler en brunoise la patate douce.

Peler et ciseler les 2 échalotes.

Ouvrir la grenade et extraire tous les grains.

Dans une cocotte, faire chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive.

Faire suer les échalotes sans les colorer.

Ajouter les lentilles et la patate douce en brunoise.

Touiller 1 minute.

Mouiller avec le bouillon de volaille.

Porter à ébullition et cuire pendant 20 minutes.

Mixer jusqu’à l’obtention d’une texture parfaitement lisse.

Au moment du service, monter le velouté à bonne température.

Ajouter la crème double, mélanger, rectifier l’assaisonnement.

Distribuer au fond des assiettes des grains de grenade. Verser le velouté très chaud.

Décorer avec des pluches de cerfeuil.

Velouté de chou-fleur et fromage frais de chèvre

Chou-fleur Un beau mariage avec le fromage de chèvre. DR

Ingrédients pour 4 personnes

1 chou-fleur, 100 g de fromage de chèvre frais, 6 dl de bouillon de poule (cubes), 6 dl de crème fleurette, 3 tranches de pain de campagne, 50 g de beurre, Sel et poivre du moulin

Préparation

Découper le chou-fleur en petits bouquets.

Les blanchir pendant 3 minutes dans l’eau bouillonnante salée.

Les plonger dans l’eau froide et les égoutter.

Associer dans une casserole6 dl de bouillon de poule et 6 dl de crème liquide.

Porter à ébullition, puis ajouter le chou-fleur. Cuire pendant40 minutes.

Verser le tout dans un robot, ajouter le fromage de chèvre émietté et mixer jusqu’à obtention d’un velouté très lisse.

Découper le pain en cubes et les faire dorer à la poêle avec 50 g de beurre.

Servir en décorant les assiettes avec les croûtons. A.G.