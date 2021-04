Dynasties – «Ces révoltes princières ébranlent les monarchies arabes» Les vidéos diffusées par le prince Hamza en Jordanie ou encore la princesse Latifa à Dubaï font enrager les régnants et révèlent leur vulnérabilité. Andrés Allemand Smaller

Le roi Abdallah de Jordanie a exprimé «le choc, la douleur et la colère» que lui ont inspiré les critiques de son jeune demi-frère, le prince Hamza, accusé de sédition. keystone-sda.ch

«Les monarchies du Moyen-Orient sont en alerte. Que ce soit en Jordanie, à Dubaï ou ailleurs. Ces familles régnantes qui ont survécu à la guerre du Golfe et résisté au Printemps arabe affrontent à présent une menace intérieure: leur légitimité est entamée par les révoltes princières d’une jeune génération remuante qui ne supporte plus la loi du silence.» Pour le politologue Hasni Abidi, chargé de cours au Global Studies Institute de l’Université de Genève, la prétendue tentative de coup d’État à Amman et la mise en captivité de la fille du premier ministre aux Émirats arabes unis illustrent à merveille «la révolution en cours parmi des princes et princesses ultra-connectés, qui ont parfois étudié en Occident et n’hésitent plus à marquer leur différence». Voyez plutôt.