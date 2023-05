Festival de Cannes – Ces prix qui rendent les cinéastes heureux Qui dit rencontre au sommet dit médaille. Et il en existe quelques-unes après la Palme d’or, objet de toutes les convoitises. Edmée Cuttat

Le réalisateur suédois Ruben Ostlund (au centre) présidera le jury du 76 e Festival de Cannes. KEYSTONE

Pleins feux sur le plus prestigieux des rendez-vous cinématographiques de la planète. Jusqu’au 27 mai, les festivaliers de tout poil vont arpenter fiévreusement la Croisette et se ruer dans les salles obscures pour découvrir ce qui représente en principe le meilleur de la production cinématographique depuis la création du festival en 1939, mais dont on rappellera que la Seconde Guerre mondiale a retardé les débuts jusqu’en 1947.

Et qui dit festival dit médaille, comme dans chaque rencontre au sommet. La plus célèbre est évidemment la Palme d’or, objet de toutes les convoitises. Elle est décernée par un jury international à ce qu’il estime être le top du top, parmi la vingtaine de films en lice dans la fameuse compétition officielle.

Ce jury, composé généralement de neuf personnes, est présidé pour cette 76e édition par le Suédois Ruben Ostlund, qui avait remporté sa deuxième récompense suprême l’an dernier avec «Sans filtre», la première lui ayant été attribuée en 2017 pour «The Square». Les longs métrages choisis peuvent également prétendre au palmarès comprenant le Grand prix, le Prix du jury, d’interprétation masculine et féminine, de la mise en scène, du scénario.

Nouveaux talents mis en valeur

En dehors de la compétition, d’autres catégories composent la sélection officielle et on y distribue également des prix. Comme celui d’Un Certain Regard, avec à la tête du jury John C. Reilly, acteur, scénariste et producteur américain. Ce volet permet notamment aux débutants de s’illustrer. Et puisqu’on évoque des néophytes, le prix de la Caméra d’or, dont le jury est présidé par l’actrice française Anaïs Demoustier, couronne le meilleur premier film, toutes sections confondues, dont les très importantes et très courues Semaine de la critique et Quinzaine des cinéastes.

On signalera encore la Palme d’or du court métrage, ainsi qu’une Palme d’or d’honneur remise à une célébrité du septième art pour l’ensemble de sa carrière. C’est le grand Michael Douglas qui devait la recevoir lors de la cérémonie d’ouverture de ce cru 2023.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.