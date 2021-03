L’éditorial – Ces précaires que l’on ne voyait pas La crise sanitaire liée au Covid-19 a rendu visibles de nombreuses personnes précaires habitant à Genève, ce qui justifie d’autant plus une vaste réforme de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle. Opinion Laurence Bezaguet Grobet

Ils se sont déplacés en masse au printemps dernier pour obtenir un simple sac de vivres. Ces images de files interminables devant la patinoire des Vernets ont choqué et sidéré tous ceux qui n’avaient comme vision de Genève que celle des façades flamboyantes des banques et des carrosseries rutilantes des limousines.

Genève, ville riche, certes, mais où la pandémie a rendu visibles les «invisibles». Et montré à tous ceux qui en doutaient encore que la précarité n’épargne pas notre cité. La crise du Covid se poursuit et les distributions alimentaires avec elle. La demande ne cesse d’augmenter avec tous ceux qui rejoignent chaque jour le cercle grandissant des nouveaux précaires. Des personnes sans statut légal, mais aussi des salariés de la classe moyenne inférieure et des petits indépendants.

Rien ne sera sans doute plus comme avant. C’est une véritable réforme de fond qui doit être menée.

Alors, comment sortir de cette crise? À une semaine du verdict, chaque candidat au Conseil d’État y va de ses recettes. Souvent coûteuses, mais indispensables à court terme pour soutenir les victimes du Covid. Ce constat a déjà conduit le patron de la Cohésion sociale, Thierry Apothéloz, à jeter les bases d’une refonte de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle.

Or, rien ne sera sans doute plus comme avant. C’est une véritable réforme de fond qui doit être menée. Essentielles dans cette entreprise, la formation et la réinsertion devront mieux s’adapter aux réalités du terrain. Des étudiants et des professionnels des secteurs de l’hôtellerie-restauration et du voyage devront être réorientés. On parle beaucoup d’un futur environnemental. Il faudra aussi songer à mieux soigner… les soignants. Dans un secteur d’avenir comme la santé, il serait temps d’octroyer les moyens nécessaires pour fidéliser le personnel à long terme.