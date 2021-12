Éditorial - Ces patients Covid qui perturbent les soins

La fille d’un septuagénaire souffrant d’un cancer est en colère: son père a dû renoncer à un important traitement oncologique à cause de patients Covid. Son protocole médical nécessite, en effet, une place aux soins intensifs en cas de complications. Or celle-ci n’est actuellement pas garantie alors que le service regorge de personnes gravement frappées par le virus, dont des jeunes non vaccinés qui ne devraient normalement pas s’y trouver! Et qui désorganisent ainsi tout le système de soins.

Cette situation entraîne quantité de reports d’opérations et prétérite bien des malades! Alors que les HUG ont réalisé 28’000 interventions en 2018 et autant en 2019, le chiffre a chuté depuis l’arrivée de la pandémie. Moins de 22’500 opérations ont été recensées en 2020.

Les interventions orthopédiques, ORL, neurochirurgicales, digestives et urologiques figurent parmi les traitements repoussés. «Toute la liste des spécialités, précise le directeur médical des HUG, Arnaud Perrier. Avec toutefois un moindre impact sur la chirurgie pédiatrique et gynécologique, qui n’est pas faite dans le bloc opératoire central.»

Critère des reports? Les opérations doivent pouvoir attendre plus de trois mois sans qu’il n’y ait d’impact sur le pronostic du patient. Il n’empêche! Sa qualité de vie s’en ressent. Sans parler de l’angoisse que peut entraîner ce genre d’ajournement.

Laurence Bézaguet

