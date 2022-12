Rétrospective 2022 – Ces morts fameux que vous ne connaissiez pas (ou si peu) «Noël au balcon, enrhumé comme un con», disait Pierre Desproges. L’hommage aux artistes disparus en 2022 n’empêche pas qu’on en choisisse quelques-uns moins illustres, mais pas moins estimables. Francois Barras

Loretta Lynn était aux États-Unis une star de la country suffisamment vénérée pour posséder son étoile sur le Hollywood Walk of Fame – ici lors de l’inauguration en 1978. Elle est décédée à 90 ans, le 4 octobre 2022. KEYSTONE

Si l’année 2022 fut globalement nulle, elle le fut tout particulièrement pour Thierry Mugler, Ronnie Spector, Coolio, Régine et Michel Bouquet. Leur point commun? Ils sont morts. Leur célébrité dans le champ artistique, cependant, fit sur la lame de la faucheuse scintiller leurs noms d’un éclat un peu plus vif et à peine moins fugace que le commun des mortels, avec des pics de ferveur universelle pour peu qu’on s’appelle Elizabeth II ou Jean-Luc Godard. Mais d’autres disparus, qui marquèrent moins l’actualité sous nos latitudes, n’ont pas démérité dans leurs disciplines. Zoom parfaitement subjectif sur quatre défunts qui comptaient.