Couronnement de Charles III – «Ces moments-là me donnent la chair de poule» Enthousiastes ou dubitatifs, rares sont les Britanniques de Suisse qui manqueront l’événement samedi. Virginie Lenk

Répétition nocturne de la procession du couronnement, le 3 mai à Londres. Les préparations laissent entrevoir le faste de la cérémonie à laquelle se préparent les Britanniques. EPA/ANDY RAIN/KEYSTONE

«Je ferai des scones!» Depuis vingt ans qu’elle habite à Crans-Montana, Deborah Thompson se sent ces jours-ci plus Britannique que jamais. Et samedi, rien ne fera décoller l’enthousiaste sujet du roi de son poste de télévision. «Il est incroyable. Il y a des gens qui disent le contraire, mais moi je crois qu’il sera un très bon souverain.»