Combien d’institutions suisses comptent, dans leurs rangs, des personnes issues de l’immigration ou des minorités ethniques – professeurs, politiques, médecins, juristes, directrices et directeurs? Dans une ville aussi multiculturelle que Genève, dès qu’on s’éloigne des organisations internationales, qu’on quitte les rues pour entrer dans les postes locaux en vue, les sphères d’influence ou de prestige, le personnel «blanchit», la variété confessionnelle se dissout.

«Comme le reflète le rapport des centres de conseil contre le racisme de 2022, les cas de discrimination les plus souvent recensés surviennent lors de la recherche d’emploi et au travail», relève la juriste Meriam Mastour, experte des questions de diversité et d’inclusion.

Comment expliquer que le problème soit si peu discuté? Peut-être parce que, lorsqu’on est issu du groupe majoritaire, la question ne se pose pas. Le temps n’est-il pas venu de sortir de ce confort de la «norme», de la questionner et de prendre sa part de responsabilité dans la construction d’un monde plus égalitaire?

Le Royaume-Uni a franchi le pas: son chef de gouvernement est, pour la première fois, d’origine indienne. Or, on peut difficilement imaginer une culture à l’identité plus ancrée que celle de nos amis britanniques. Si Paddington, Shakespeare et même Charles III ont pu y survivre, en quoi la marmite, le Jet d’eau et Calvin seraient-ils menacés par une certaine entrée dans la modernité?

En tant que média, notre rôle consiste aussi à mettre en avant des modèles de réussite issus des minorités afin de représenter et d’inspirer les Genevois dans toute leur diversité, «mais sans utiliser ces succès comme caution pour excuser un système qui est par essence excluant», précise Meriam Mastour. Le temps d’une série d’été, la «Tribune de Genève» donne la parole à ces talents qui éclairent notre cité.

