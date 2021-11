Premier League à la TV – Ces matches que les Anglais ne sauraient voir en direct Des matches de la division la plus chère du monde ne peuvent être vus en direct à la télévision par leurs propres fans locaux. Explication. Robin Carrel

Un but de Conor Gallagher que les Anglais n’ont pas pu voir en live. AFP

Les écouteurs crépitent. Les notifications s’accumulent et elles comblent les rares vides entre les divers chants des 232 fans de Yeovil Town, qui ont fait le déplacement de Solihull, dans la grande banlieue de Birmingham. Nous sommes un samedi de novembre, il est 15 heures et le soleil va bientôt se coucher. Ils sont 1607 à avoir gratifié de leur présence ce match de Conference Premier, le cinquième niveau local. Ils seraient sans doute beaucoup moins sans la spécificité bien anglaise du «black-out» des matches de Premier League, le samedi, entre 14 h 45 et 17 h 15, heures locales.