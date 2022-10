Credit Suisse n’est pas n’importe quelle banque. C’est l’une des deux seules «grandes banques» que compte la Suisse, l’une des cinq «banques systémiques» surveillées par la Finma et la Banque nationale (aux côtés d’UBS, de la Banque Cantonale de Zurich, de PostFinance et de Raiffeisen), mais aussi, et surtout, la banque – SKA, pour Schweizerische Kreditanstalt, de son nom originel – indissolublement attachée au démarrage industriel de la Suisse, puisque fondée au milieu du XIXe siècle par Alfred Escher, et associée de ce fait au financement des chemins de fer, de la ligne du Gothard, de l’École polytechnique fédérale (aujourd’hui ETHZ, EPFZ pour les Romands), ou encore à la création de la Rentenanstalt (cette mère financière de la prévoyance privée), à la montée en grade de la NZZ (ce journal phare de la presse helvétique) et autres gâteries qui au cumul ont fait de Zurich la capitale économique et financière de la Suisse.

N’en jetez plus. Et pourtant. Il y a quelque chose de dystopique dans la destinée du Crédit Suisse (sans accent sur le «e» de la raison sociale enregistrée), qui remonte au moins au scandale de Chiasso de 1977. On passera sur les péripéties de ce premier accident d’envergure d’après-guerre pour s’intéresser aux déboires, plus récents, de l’institution engoncée dans les difficultés récurrentes liées à sa branche d’«investment banking» voire à des épisodes plus nébuleux de financement d’affaires en péril (Greensill, Archegos, filatures, Mozambique, énumérait le journal «Le Temps»). La répétition de tels éclats, malgré la succession de CEO appelés à la rescousse pour tourner la page, donne l’impression d’une malchance collée à la peau, tel le sparadrap du capitaine Haddock.

«Peut-on indéfiniment renflouer des submersibles financiers aux frais du contribuable?»

La banque jusqu’ici s’en est toujours sortie, sans les honneurs, mais avec suffisamment de biscuits pour continuer de tenir son rang, et conserver peu ou prou sa part de marché: un gros capital, de bonnes réserves, une position créancière forte sur des secteurs à l’abri de mauvaises surprises. Mais à présent, dans un environnement chahuté qui interdit toute comparaison utile avec de précédents épisodes dramatiques ayant affecté d’autres établissements bancaires de taille appréciable (l’UBS sauvée par la Banque nationale suisse et la Confédération en octobre 2008, la BCGE repêchée in extremis huit ans plus tôt par l’État de Genève), il se pose de nouvelles questions.

Peut-on indéfiniment renflouer des submersibles financiers aux frais du contribuable? Doit-on figer le paysage bancaire helvétique dans sa nomenclature actuelle: grandes banques, banques cantonales, banques régionales, etc.? La législation anticartellaire actuelle est-elle adaptée au cas présent, qui conclurait par exemple à l’impossibilité, pour cause de position dominante et donc illicite, de réduire à l’unité le nombre de «grandes banques»? Est-il politiquement acceptable de laisser filer à l’étranger des majorités de contrôle au capital de ces dernières? Et ainsi de suite.

Et il y a surtout la question de la confiance, cruciale pour n’importe quelle banque. L’ingrédient est à ce point vital qu’il suffit de quelques bruits, colportés par les médias et les réseaux, pour effacer en un instant plusieurs milliards de valorisation boursière. Ainsi lundi dernier, lorsque l’action Credit Suisse s’est effondrée d’un coup de 10%, avant de remonter il est vrai à la suite d’une rumeur de reprise – éventualité sans doute rassurante pour les porteurs petits et grands, mais peu glorieuse on imagine pour les états-majors de la banque en recherche des moyens de tenir son rang.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur à la Tribune de Genève PIERRE ALBOUY

