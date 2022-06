À la conquête de la lutte suisse – Ces lutteuses romandes veulent aussi porter la culotte Une trentaine de Romandes pratiquent la lutte suisse. Ces jeunes lutteuses se battent également pour être admises dans un univers encore fortement masculin, qui les prive notamment d’une participation à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Sylvain Bolt

À Fleurier, plusieurs jeunes lutteuses pratiquent au sein du club de lutte du Val-de-Travers. Elles sont réunies au sein d’une association romande de lutte féminine pour montrer qu’elles existent dans un univers encore fortement masculin. TAMEDIA/YVAIN GENEVAY

Le couronnement aura lieu le 28 août à Pratteln. Dans la sciure, le plus costaud des près de 300 «Bösen» (méchants) sera nommé «roi de la lutte» devant une arène surchauffée de plus de 50'000 spectateurs dans la campagne bâloise.

Au menu des trois jours de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres: 400’000 personnes, des cloches, des saucisses, de la bière et des chemises edelweiss. Dans cette version bien helvétique des Jeux olympiques, seule la reine est privée d’arène. Car la meilleure lutteuse sur l’ensemble de la saison sera couronnée une semaine plus tôt dans l’anonymat quasi total à Uezwil (AG).