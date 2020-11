Ville de Genève et Carouge – Ces lieux extérieurs où il faut porter le masque Au centre-ville, l’obligation couvre presque entièrement les Rues-Basses. Théo Allegrezza

Les Rues-Basses font partie des zones où le port du masque est obligatoire. Laurent Guiraud

Réouverture des commerces, épisode deux. Samedi, toutes les boutiques vont pouvoir accueillir à nouveau leurs clients. De quoi augurer d’une journée particulièrement animée au centre-ville. Différence notable par rapport à il y a un mois: le port du masque est désormais obligatoire dans plusieurs lieux à l’extérieur. Voici lesquels.

1. Les Rues-Basses

C’est là que se trouvent les principaux endroits concernés par la mesure. Il s’agit de la grande artère commerçante (les rues de la Confédération, du Marché, de la Croix-d’Or et de Rive), de Bel-Air jusqu’au rond-point de Rive compris. L’obligation s’applique également à toutes les rues adjacentes, ainsi qu’à la rue de la Cité – celle qui monte en direction de la Vieille-Ville – et à la rue du Rhône. Depuis le 16 novembre, des indications ont été installées aux entrées et sorties de chaque zone. En ville de Genève, l’obligation est valable 24 heures sur 24.