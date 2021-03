Rapport annuel du préposé – Ces institutions qui pensent échapper aux règles de la transparence Après la Cour des comptes, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève conteste être soumise à la LIPAD et est poursuivie pour déni de justice. Des clarifications sont attendues. Sophie Simon

La Caisse de la prévoyance de l’État de Genève (CPEG) refuse également de se soumettre à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD). TDG

On savait déjà que la Cour des comptes contestait le fait de devoir se plier à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD). Dans le rapport annuel du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, on apprend que la Caisse de la prévoyance de l’État de Genève (CPEG) refuse également de se soumettre à cette loi. «Pour la première fois, deux entités publiques genevoises ont argumenté qu’elles ne seraient pas soumises à la LIPAD […], ce que les préposés déplorent, indique le rapport. Deux recours pour déni de justice auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice s’en sont suivis.»