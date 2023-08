Enquêtes policières – Ces histoires de crimes se dévorent Une nouvelle collection de polars est parue chez 10/18, dédiée à de grandes affaires criminelles résolues ou non. Trois premières enquêtes sont ainsi parues. Pascal Gavillet

Des enquêtes en eau trouble dans la collection «True Crime».

Si vous aimez les faits divers criminels, la série «True Crime» est faite pour vous. Depuis ce printemps, chez 10/18 (éditeur de poche), sont déjà parus trois polars ou plutôt enquêtes sur trois crimes plus ou moins célèbres, parfois résolus, parfois non. Dans un style plus journalistique que romancé, chaque livre se centre autour d’un état américain différent. A priori, la collection devrait couvrir tout le spectre de ces états. Avec 52 titres? On en rêve. Pour l’instant, ce sont New York, la Californie et l’Ohio qui se trouvent au centre des premiers récits.

Tout cela se dévore d’une traite et se trouve rédigé par des journalistes liés à la revue bimensuelle «Society», celle-là même qui avait fait il y a deux ans une enquête anthologique autour de Xavier Dupont de Ligonnès et plus récemment un dossier très fouillé sur cette famille dont les membres s’étaient défenestrés collectivement à Montreux, affaire aujourd’hui classée mais à nos yeux irrésolue.

Coupable idéale

La série débute avec «L’affaire Alice Crimmins» d’Anaïs Renevier, histoire d’un double infanticide survenu dans le Queens de New York durant l’été 1965. Au matin du 14 juillet, Alice Crimmins, voulant réveiller ses enfants, Eddie et Missy, découvre deux lits vides. Quelques jours plus tard, leurs corps sont retrouvés dans un terrain vague. Très vite, la mère fait une coupable idéale: elle ne montre pas assez d’émotions, a trop d’amants alors qu’elle vient tout juste de se séparer, et paraît trop séduisante pour être innocente. Aux yeux des autorités, du public, de la presse, elle cache forcément quelque chose. La journaliste Anaïs Renevier se livre à une enquête qui défie la logique. Elle rouvre les dossiers, tente de comprendre la logique opaque d’esprits qui se dérobent, sans prétendre résoudre l’une de ces affaires sur lesquelles plane le mystère, quel que soit le biais par lequel on l’aborde.

Alice Crimmins, archétype de ces mères coupables qui reviennent souvent dans les grandes affaires criminelles – rappelons-nous de Christine Villemin dans l’affaire Gregory – du moins lorsque aucun autre profil ne semble s’imposer, demeurera éternellement auréolée d’un insondable mystère. Malgré les procès, les verdicts, les séjours en prison, quelque chose ne s’est jamais résolu et on finit par buter contre un mur. Mais au prix de notre insomnie, ce n’est pas cher payé.

Le deuxième livre de la série se centre au contraire sur un fait divers aussi célèbre que résolu, même si tardivement. Il s’agit de «L’affaire du Golden State Killer» de William Thorp, retour sur un serial killer particulièrement prolifique, si l’on ose dire. Cette fois, nous sommes en Californie et les enquêteurs mettront plus de quarante ans à retrouver celui qui avait commis treize meurtres, plus de cinquante agressions sexuelles, des centaines de cambriolages. Un bilan aussi terrifiant qu’impressionnant. Cette traque haletante est remise en contexte dans un monde où les tests ADN ne faisaient encore que balbutier. L’enquête fait surtout le portrait d’un policier hors pair que l’auteur a débusqué près de Sacramento, Richard Shelby. Il prit sa retraite loin du tumulte des grandes villes et n’était déjà plus en activité lorsqu’on identifia enfin le tueur, il n’y a pas si longtemps. Cette plongée est elle aussi addictive.

Le spectre du Zodiac

Enfin, troisième volume de la série paru à ce jour, «L’Inconnu de Cleveland» de Thibault Raisse se propose de revenir sur un autre type d’affaire, qui débute comme une histoire «banale» de suicide à domicile. Joseph Chandler, retraité solitaire, est retrouvé sans vie chez lui dans la banlieue de Cleveland, dans l’Ohio. Ses voisins ne déclarent rien de particulier, sinon qu’il avait d’étranges habitudes. C’est lors de la recherche d’héritiers qu’on va découvrir l’impensable. Cet homme vivait sous une fausse identité depuis vingt-quatre ans, Joseph Chandler étant un gosse mort jeune lors d’un accident. Une autre enquête débute alors pour retrouver qui était vraiment ce retraité découvert mort chez lui, et savoir quels secrets il pouvait cacher.

Une fois encore, le résultat se dévore d’un coup et ne cesse de nous faire rebondir d’un mystère au suivant, nous emmenant même, un moment, sur les traces d’un des plus grands serial killers de l’histoire, le Zodiac. Chaque chapitre débouche ainsi sur d’autres secrets, dans un mouvement qui semble ne jamais s’arrêter. C’est palpitant et là encore fortement conseillé. Le quatrième volume de la collection sortira le 5 octobre. Il s’intitule «Les meurtres de Low-Country» et Arthur Cef y reviendra sur une drôle d’affaire impliquant un avocat suspecté de meurtre dont le procès final s’est tenu au début de cette année. Cette fois, tout se déroule en Caroline du Sud. On est déjà impatients.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.