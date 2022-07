Mégafeux dans le sud-ouest de la France – Ces gigantesques brasiers auraient-ils pu être évités? Une semaine après le début des incendies, la Gironde est toujours ravagée par les flammes. Chronique d’une catastrophe annoncée. Yannick Van Der Schueren

Les deux incendies qui font rage en Gironde depuis une semaine ont fait partir 20’000 hectares de forêt en fumée. KEYSTONE

La forêt n’en finit plus de brûler dans le sud-ouest de la France. En huit jours, deux brasiers d’une ampleur sans précédent ont dévoré près de 20’000 hectares de végétation. Et la bataille est loin d’être gagnée pour les 2000 soldats du feu engagés dans une lutte acharnée contre «ce monstre incontrôlable». À La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, comme à Landiras, au sud de la Gironde, les flammes continuaient à progresser ce mardi. Et ce malgré l’incessante rotation des canadairs.