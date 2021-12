Little Italy sur Léman – Ces Genevois amoureux des panettoni Quatre créateurs racontent leur première rencontre avec ce dessert très exigeant et livrent leurs secrets de fabrication. Fedele Mendicino

D’origine lombarde, le panettone s’invite toujours plus sur les tables de fête des Genevois. URS JAUDAS

Pas de Noël sans panettone sur la table. En Italie, cette douceur d'origine lombarde a conquis le pays du nord au sud et donne lieu chaque année à des concours d'excellence. Portant haut les couleurs de la Suisse, le Tessin n'est pas en reste. Le mois dernier, le boulanger-pâtissier Luca Poncini d'Ascona a même coiffé au poteau ses concurrents transalpins avec son panettone au chocolat. Et à l'ouest de la Suisse, rien de nouveau? Des talents émergent. Nous avons rencontré quatre Genevois qui nous expliquent en détail la difficulté de créer ce dessert imprévisible et même facétieux. Portraits.