J’ai une grande reconnaissance envers les ouvriers qui bâtissent nos logements par tous les temps, ainsi que toutes ces personnes qui s’occupent de nos aînés, débarrassent nos déchets ou lustrent nos WC. Et je ne comprends pas que ces professions essentielles ne soient pas mieux valorisées. À l’autre extrémité du monde du travail, les grands patrons d’entreprises cotées à la Bourse suisse ont gagné plus de 6 millions de francs en moyenne en 2019. Des sommes astronomiques, totalement déconnectées des revenus du commun des mortels, ce qui conduit souvent au débat séculaire de savoir si ces PDG méritent leur rémunération.

Cette question, les Genevois se la posent à un degré moindre depuis la révélation des gains des directeurs et hauts cadres des régies publiques. De telles rémunérations sont expliquées par le besoin d’attirer des talents. Certes, mais les motivations de ceux qui décident d’œuvrer pour la collectivité ne devraient pas se calquer sur celles des personnes choisissant le privé. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux! L’argument concurrentiel en fait aussi sourire plus d’un, alors que les Genevois se sentent captifs des prestations des établissements publics… sans possibilité réelle de faire d’autres choix.

Au-delà des montants, il est choquant que lesdites rémunérations – et notamment de folles indemnités spéciales – n’aient été connues largement que grâce à une indiscrétion. Les politiques promettent d’en finir avec l’opacité qui entoure la façon dont ces gains sont fixés. Ce sera un minimum pour redorer l’image de la fonction publique, entachée par l’affaire. Dans la mesure où ces entités sont subventionnées par les deniers publics, elles doivent faire preuve de transparence. Cela permettra d’éviter toute suspicion d’abus.

