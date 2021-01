Nos Guillaume Tell et Winkelried de pacotille qui défendent sur leurs blogs et dans les médias qui les accueillent la thèse selon laquelle l’indépendance retrouvée du Royaume-Uni serait la meilleure démonstration de la justesse de leurs vues négligent deux ou trois choses essentielles.

La première, évidente, est que la Suisse n’est pas l’héritière nostalgique d’un empire qui recouvrait au faîte de sa gloire un bon quart de la planète, mais l’avatar, chanceux davantage qu’issu de ses mérites propres, d’une Europe qui a toujours trouvé avantage à son maintien au cœur du continent. Transporté en ce début du XXIe siècle, l’authentique Tell du mythe schwytzois ne se serait sûrement pas élevé contre de prétendus baillis bruxellois. Il aurait au contraire expliqué à ses fervents contemporains qu’ils avaient tout à gagner d’un rapprochement, sinon d’une pure et simple adhésion à la construction européenne en devenir. Leur prospérité, ils la doivent à l’inclusion de leur modeste espace économique dans celui, combien vaste même après le Brexit, du marché unique, et non à quelque génie propre à l’âme confédérale.

La deuxième évidence est celle des avantages incommensurables de la libre circulation. C’est là, au vrai, qu’achoppent la plupart des Helvètes, surtout ceux issus, à la deuxième ou troisième génération, d’une immigration qu’ils combattent d’autant plus farouchement qu’ils ne l’ont pas eux-mêmes vécue. Les Britanniques ne tarderont pas eux non plus à mesurer combien ces travailleurs venus du dehors leur ont apporté un mieux-être aussi bien matériel que culturel, qu’ils n’auraient pas connu s’ils étaient restés confinés sur leur île, et dont ils ont décidé à une courte majorité de larguer les amarres sans trop savoir où cette décision à la longue les conduirait.

Reste la question, épidermique, des juges étrangers. On en a fait toute une histoire, sans trop comprendre de quoi il retournait. De la souveraineté, leur a-t-on claironné. Mais de quelle souveraineté?

Les interprétations litigieuses de clauses conventionnelles susceptibles d’être portées devant des juridictions arbitrales dont on subodore le manque d’impartialité ne sont pas celles contre lesquelles les Confédérés des ans 1300 et suivants se dressaient, car elles étaient franchement biaisées, ou plus exactement imposées par la toute-puissance habsbourgeoise. Elles sont, celles d’aujourd’hui, fruit de traités équilibrés, puisque signés et ratifiés de part et d’autre, et surtout prolongement de principes universellement admis: non-discrimination, égalité de traitement, reconnaissance mutuelle, conformité de normes sanitaires, environnementales, sécuritaires.

On peut certes ériger en principe négociatoire l’obtention du beurre et de l’argent du beurre. Les Britanniques prétendent l’avoir arrachée. Cela reste à voir. Mais dans la règle et dans la durée, pareil guide de conduite s’avère de piètre secours, et à vrai dire complètement illusoire. Nos successeurs le constateront.