Élections aux États-Unis – Ces drôles de candidats peuvent faire basculer le sénat Mardi 8 novembre, n’importe lequel de ces scrutins hauts en couleur peut priver le président Joe Biden du contrôle sur la Chambre haute. Andrés Allemand Smaller

Des candidats hauts en couleur s’affrontent pour un siège au Sénat des États-Unis, où il suffirait d’un rien pour faire basculer la majorité. Getty Images via AFP

Le suspense est à son comble. Dans dix jours, mardi 8 novembre, se tiennent aux États-Unis des élections législatives pour renouveler la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat. Le scrutin est carrément déterminant pour l’avenir de la présidence de Joe Biden, car son impopularité et l’inflation risquent de coûter aux démocrates leur contrôle sur les deux chambres du Congrès américain… et ainsi paralyser le gouvernement.