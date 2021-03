Guidage des individus – Ces coups de pouce qui vous veulent du bien Au sein des pouvoirs publics ou des entreprises privées, les «nudges» et tout ce qui peut influencer le comportement des individus pour l’intérêt général est en vogue. Mais qui définit le bien commun? Catherine Cochard

Célèbre «nudge», cette mouche au fond des urinoirs de l’aéroport d’Amsterdam a permis, en incitant à mieux viser, de réduire de 80% les dépenses de nettoyage des toilettes pour hommes. Getty Images/iStockphoto

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, à l’entrée de certains villages, on distinguait au sol de grandes marques de freinage sans qu’il y ait eu d’accident? Ou pour quelle raison, le week-end dernier, on avait condamné une partie importante de certains parkings du bord du lac alors qu’ils étaient complets et que de nombreuses personnes voulaient s’y garer? Quant aux poubelles sur la voie publique: l’ouverture ne permet d’y glisser que des papiers, tellement peu pratique… Et si, justement, tout cela n’avait rien de coïncidences et qu’au contraire on avait mûrement réfléchi à la façon de vous inciter à ralentir, vous faire renoncer à un endroit déjà trop fréquenté ou vous empêcher de jeter vos ordures ailleurs que dans votre sac taxé?