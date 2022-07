Lettre du jour – Ces contrôles paraissent inutiles Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Genève, 6 juillet

Depuis deux décennies, suite aux attentats du 11 septembre 2001, les passagers sont contraints de subir des contrôles «stricts» pour monter à bord d’un avion, subissant souvent l’impolitesse et la rudesse des agents.

Or, on ne peut que constater que, mis à part enrichir des sociétés US spécialisées dans la vente de solutions de sécurité, bien souvent, ces contrôles sont totalement inutiles.

Preuve en est les énormes différences entre les aéroports. Ici, tu peux monter avec ton couteau, et là avec une boîte de conserve fermée... Cherchez l’erreur...

Quand on sait qu’à l’aéroport de Genève, une enfant a pu passer sans autre la sécurité, on est en droit de douter fortement de l’imperméabilité de celle-ci. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Il suffit de les tester pour se rendre compte de leur parfaite inutilité! Est-ce que vraiment un passager déclenchera une attaque terroriste avec son minicouteau suisse ou avec son pot de crème de 150 millilitres? Soyons réalistes, tel n’est pas le cas. Si des personnes malveillantes voulaient vraiment commettre des actes violents à l’intérieur des avions, les contrôles actuels ne les en empêcheraient pas!

En 2005, déjà, on démontrait que ces contrôles n’étaient de loin pas fiables, et on avait lors d’une conférence au Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) anticipé l’attaque de Nice.

Si des terroristes voulaient réellement commettre l’irréparable, ils le pourraient sans trop de problèmes. De durcir les contrôles à l’aéroport ne fera que déplacer les risques vers d’autres moyens de transport par exemple. Alors, arrêtons de subir le diktat de l’ONU au seul profit des sociétés américaines.

Revenons à des solutions plus rationnelles, solutions qui éviteront également de perdre des tonnes de nourriture inutilement. Quel gâchis écologique!

Il en va du confort des passagers. Si les voyageurs ont vraiment peur de prendre l’avion sans subir de contrôle, ils devraient alors avoir très peur de voyager en TGV...

Lorin Voutat

