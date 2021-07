Démographie – Ces communes vaudoises qui séduisent les familles genevoises La richesse des infrastructures et le haut niveau de vie que l'on trouve en Terre Sainte font de cette région la plus jeune de Suisse. Stéphanie Arboit

Zahren, 12 ans, profite en trottinette du skatepark de Mies avec ses copains. CHRISTIAN BRUN

Non loin de la frontière genevoise, Chavannes-des-Bois possède une étrange particularité: à l’échelle du pays, c’est la 2e commune qui compte le plus de résidents de moins de 15 ans dans sa population (30%), soit plus de 11% que la moyenne cantonale et presque 13% de plus que la moyenne nationale. Autre singularité: cette commune vaudoise est truffée de Genevois. Une anomalie à la fois démographique et résidentielle qui se retrouve plus largement dans la région de Terre Sainte, comme par exemple à Mies et à Founex. Qu’est-ce qui attire les familles genevoises là-bas?