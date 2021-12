La nature reprend ses droits – Ces citoyens qui achètent les forêts pour les sauver De plus en plus de personnes se mobilisent pour acquérir des terres boisées. Ils rêvent d’un retour à la vie sauvage et d’une forêt originelle. Virginie Lenk

La Réserve Vercors Vie Sauvage, créée en 2019 en plein cœur du Vercors. Avec ses 490 hectares, il s’agit de la plus grande réserve de l’ASPAS. ASPAS-Reynaud

Ce sont 500 hectares d’une forêt spontanée nichée dans le Vercors. Avec ses arbres majestueux, ses essences montagnardes et ses falaises abruptes qui font le bonheur des rapaces. Une partie des terres servait jadis de réserve privée de chasse. On y abattait et à bout portant, depuis des miradors, cerfs et sangliers nourris et maintenus dans un enclos. Une sorte de safari cruel à l’européenne. Jusqu’en 2018 où l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) rachète le tout. «Nous rêvions d’un gros projet, se souvient sa directrice Madline Rubin. Cet endroit a été un coup de cœur. Nous pouvions à la fois racheter une forêt et mettre fin à une pratique de chasse en enclos.»