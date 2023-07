Aménagements en cours – Ces chantiers qui ralentissent la circulation à Genève Quelques conseils en vue des travaux prévus cet été, de la rue de Lausanne en passant par Lancy et Thônex. Fedele Mendicino

Dès lundi et pendant trois semaines, le côté «lac» de la rue de Lausanne sera fermé à la circulation (photo d’illustration). LAURENT GUIRAUD

Cet été, plusieurs chantiers vont avoir un impact sur la circulation dans le canton.

Prenons la rue de Lausanne. Dès le 10 juillet durant trois semaines, la rue sera fermée à la circulation dans le sens «sortie de ville» (côté lac) et les rues perpendiculaires seront mises en impasse. Le trafic sera maintenu dans l’autre sens, en direction de la gare Cornavin. «Il conviendra de suivre les déviations indiquées, précise le Département de la santé et des mobilités (DSM). Ces perturbations sont dues à l’installation d’une bordure infranchissable entre la route et les voies du tram, ainsi qu’à la mise en place d’un nouveau revêtement phonoabsorbant sur la chaussée côté lac.»

Pour plus d’informations: AGCM-Lausanne 07.23.pdf (ge.ch) ou le site internet suivant: Chantiers en cours de la Ville de Genève.

Dans le secteur Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries, des travaux concernent la Voie verte depuis le début de l’année. Du 14 juillet au 5 octobre 2023, le tronçon entre le chemin de la Montagne et l’avenue de Bel-Air sera temporairement rouvert.

Pour plus d’informations: Avis de travaux: Info mobilité - Pont sur la Seymaz/Voie verte *Réouverture temporaire* | ge.ch.

À Lancy, le trafic sur l’avenue des Communes-Réunies sera perturbé. Du 15 au 30 juillet 2023, une circulation alternée sera mise en place sur l’avenue et pourra donner lieu à des ralentissements. Ces perturbations sont dues à des travaux sur le réseau d’eau potable.

Pour plus d’informations sur les chantiers des SIG, veuillez consulter le site internet:

Chantiers: carte et informations | SIG (sig-ge.ch).

La route Blanche à Thônex connaîtra aussi quelques tracas. Du 10 au 14 juillet 2023, des travaux à la hauteur de l’arrêt de bus «P+R Sous-Moulin» vont entraîner un déplacement provisoire des quais de bus et une déviation piétonne, ainsi qu’une circulation alternée ponctuelle gérée par des feux de chantier. «Ces travaux conduiront à rehausser les quais de bus, pour faciliter l’accès aux véhicules aux personnes à mobilité réduite», conclut le Département.

Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2002. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

