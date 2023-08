Engouement pour un jouet – Ces célébrités qui ont une Barbie à leur image Le film «Barbie» fait le buzz. L’occasion de revenir sur ces stars du cinéma, de la chanson ou de la politique célébrées par la poupée. Namya Bourban

Mattel, l’entreprise à l’origine de Barbie, a créé différentes gammes de poupées, dont celle qui met en avant une série de «femmes inspirantes». KRISTY SPAROW/GETTY IMAGES

Elle fait rêver les enfants du monde entier, rassemble les générations, façonne un imaginaire commun. Barbie affiche originellement des cheveux blonds, lisses, des yeux bleus, une taille de guêpe et des jambes longues et fines. Un objectif corporel réalisable pour uniquement une femme sur 100’000 en somme. Pourtant aujourd’hui, la poupée emprunte le visage et le corps de nombreuses célébrités, lui offrant une diversité considérable, tant au niveau de son physique que de son parcours de vie.