Économie familiale à Genève – Ces bas de laine qu’on tricote pour sa progéniture Mettre de l’argent de côté pour Junior, un réflexe des plus ancrés. L’épargne au profit des enfants se conçoit cependant de manière différente, avec ou sans filet. Katia Berger

Collection de monnaies ou piécettes à convertir en bonbons? Les parents du garçonnet lui réservent probablement un appoint à la banque… GETTY IMAGES

Les bas de laine prisés aux XIXe et XXe siècles ont été remisés au galetas. Des toiles d’araignée enveloppent les vieux coffres d’Harpagon abandonnés au grenier. Et les bons vieux livrets d’épargne, périmés, croupissent aux oubliettes depuis le début du millénaire. Si nous n’avons pas cessé d’économiser pour nos enfants, nous obéissons à de nouvelles habitudes, qui conjuguent encore et toujours valeurs morales et valeurs pécuniaires. Dans la plupart des cas, cet argent travaille patiemment à la banque jusqu’aux 18 ans de nos enfants.