La HEAD dessine la TdG – Ces bars qui sortent le grand jeu Face à la concurrence, des établissements genevois se diversifient en proposant des expériences ludiques, au-delà de la simple vente de boissons. Léa Frischknecht

DESSIN ET ANIMATION: JULIETTE CUÉNOUD/HEAD

Siroter une bière en enchaînant des revers au ping-pong. Déguster un bon vin genevois en écrasant ses adversaires à un jeu de plateau. Parcourir les 12 trous d’un minigolf, cocktail en main. Ou se plonger dans une ambiance de vacances au son des boules de pétanque et à l’odeur anisée du pastis. Le tout, en intérieur. Dans la vaste offre des apéros et after work genevois, le champ des possibles semble infini.